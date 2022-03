Aumento de internados com covid-19 em dia com 25 mortos

Sandra Alves Hoje às 14:41, atualizado às 15:08 Facebook

No dia em que Portugal assinala dois anos de pandemia, morreram 25 pessoas com covid-19 e foram confirmadas 8833 infeções por SARS CoV-2. Nos hospitais há mais 42 doentes internados.

Desde março de 2020, a Direção-Geral da Saúde (DGS) contabiliza um total de 21.111 óbitos associados à covid-19 e 3.282.457 casos de infeção.

Em 24 horas, registam-se mais 25 vítimas mortais (23 na terça-feira). A região Norte e a zona Centro reportaram cada uma nove mortos, Lisboa e Vale do Tejo mais três, assim como os Açores, e no Alentejo morreu um doente infetado pelo coronavírus.

A maioria dos doentes que faleceu tinha mais de 70 anos. Catorze tinham 80 ou mais anos (oito homens e seis mulheres) e nove estavam na faixa etária dos 70-79 anos (oito homens e uma mulher). Há ainda a lamentar a morte de um homem entre os 60-69 anos e outro entre 50-59 anos.

Desde o início da pandemia, morreram em Portugal 11.109 doentes do sexo masculino e 10.002 do sexo feminino. Destaque para os 13.680 óbitos acima dos 80 anos. Três crianças também não resistiram.

Em relação aos 8833 casos diários (11.006 na véspera), Lisboa e Vale do Tejo apresenta o número mais elevado de notificações, com mais 3452 testes positivos, no Centro há mais 1663 casos e no Norte mais 1569. Os Açores têm mais 622 infeções, o Algarve mais 581, a Madeira mais 479 e o Alentejo mais 467.

Mais 679 pessoas conseguiram recuperar da infeção, elevando o total para 2.787.805.

Nos hospitais foram admitidos mais 42 doentes com covid-19, havendo agora 1400 internados. Em cuidados intensivos estão 90 pessoas em estado grave (menos seis).

Esta quarta-feira, o boletim epidemiológico da DGS sobre a evolução da pandemia dá conta de 473.541 casos ativos, ou seja, mais 8.129.

Em dia de atualização da matriz de risco, o índice de transmissibilidade por cem mil habitantes nos últimos 14 dias desceu para 1638,1 (1806,8 na segunda-feira) e o risco de transmissibilidade Rt subiu para 0,76 (0,75 na atualização anterior).