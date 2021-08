Aumento de internados em dia com menos casos e nove mortos por covid

Sandra Alves Hoje às 14:09, atualizado às 14:21 Facebook

Esta segunda-feira há nove mortos por covid-19 e 1190 novas infeções pelo novo coronavírus. Incidência e Rt a descer.

Em 24 horas morreram mais nove doentes com covid-19: quatro no Norte do país, três em Lisboa e Vale do Tejo, um na zona centro e outro na Madeira.

Dos 1190 casos diários, 444 foram notificados em Lisboa e Vale do Tejo, 420 no Norte, 140 no Algarve, 83 no Centro, 50 nos Açores, 27 no Alentejo e 26 na Madeira.

Nos hospitais há mais 45 internados com covid-19, elevando o total para 968, e nos cuidados intensivos estão 203 doentes críticos, mais três em relação a domingo.

Em dia de atualização da matriz de risco, verifica-se nova descida na transmissibilidade de novos casos por cem mil habitantes a 14 dias para 394,6 casos (419,2 na sexta-feira) e o risco de transmissibilidade Rt baixou para 0,94 (0,98 na atualização anterior).