Aumento de internados e mais 13 mortes por covid em Portugal

Um dia depois de ter ultrapassado a barreira do milhão de casos de covid-19, Portugal registou 13 mortes e 2217 infeções associadas ao vírus SARS-CoV-2. Internados aumentaram para um total de 744, mais 17 do que ontem.

Pelo sexto dia consecutivo, o número de infetados com o novo coronavírus mantém-se acima dos dois mil no país. Os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS) dão conta de 2217 positivos e 13 vítimas mortais nas últimas 24 horas. Números que superam os registados no passado domingo, 8 de agosto, quando foram notificados 1982 casos e 10 óbitos.

Desde o início da pandemia morreram 17.562 pessoas, 1.003.335 contraíram a doença e 940.406 recuperaram, 1030 delas nas últimas 24 horas.

Região de Lisboa volta a ter a maioria dos casos

Este domingo, Lisboa e Vale do Tejo voltou a ultrapassar o Norte (678) em número de infetados, com 813. Destaque ainda para o Algarve, com 272 positivos. De resto, no Centro foram registados 199, no Alentejo 149, na Madeira 55 e nos Açores 51.

Dos 13 óbitos, quatro ocorreram em LVT, outros quatro no Norte, três no Centro, um no Alentejo e um no Algarve, correspondendo a sete homens (quatro na casa dos 70 anos e três na dos 80) e seis mulheres (uma na faixa etária dos 60 e cinco na dos 80).

Cinco dias depois de permanecerem em tendência decrescente, as hospitalizações voltam a subir para um total de 744, mais 17 face ao boletim epidemiológico anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos, ainda assim, menos quatro pacientes, 157 na totalidade.