Aumento de internados em dia com 14 mortes por covid em Portugal

JN Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O país registou, nas últimas 24 horas, 14 mortes e 11.080 novos casos de covid-19. Internados aumentaram para um total de 1081, mais 58 do que ontem.

O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de 11.080 novos infetados, número muito inferior ao de sábado - quando foram contabilizados 23.290 - mas superior ao do passado domingo (3732 casos). Morreram 14 pessoas com complicações associadas à covid-19, o que eleva o número total de mortes para 18.990.

Desde o início da pandemia, 1.424.016 cidadãos contraíram a doença e 1.201.704 recuperaram, 3967 deles nas últimas 24 horas. O número de casos ativos aumentou para 203.322, mais 7099 face ao balanço anterior.

Como tem sido habitual, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou a contabilizar a maioria dos infetados - 6111 - seguindo-se o Norte, com 2998, o Centro, com 596, o Alentejo com 374, o Algarve com 340, a Madeira com 525 e os Açores com 136.

Das 14 mortes, cinco foram reportadas em LVT, quatro no Norte, duas no Algarve, uma no Centro, uma no Alentejo e outra na Madeira, correspondendo a oito octogenários, cinco pessoas na casa dos 70 anos e uma na dos 50.

As hospitalizações aumentaram bastante este domingo. Nos hospitais portugueses estão, agora, 1081 pacientes, mais 58 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão mais seis doentes graves, 148 no total.