Aumento de tráfego gera falhas na Internet

Na semana em que, ao teletrabalho, se juntaram 1,2 milhões de alunos e milhares de professores no regresso às aulas à distância, a ligação à Internet foi um desafio para uns, o caos para outros, um verdadeiro teste aos limites da paciência de muitos.

As operadoras reconhecem que o aumento do volume de tráfego tem provocado uma sobrecarga da rede que, por sua vez, afeta a qualidade, não só nos meios rurais como nas cidades. A partir de amanhã, voltam a poder limitar o acesso de serviços não essenciais, segundo o decreto-lei publicado ontem pelo Governo.

No início deste mês, as operadoras garantiram nunca ter sido necessário acionar os planos de contingência, já que as redes tinham capacidade para suportar o tráfego. Agora, porém, dão sinais de estar a ceder face ao aumento do número de utilizadores.