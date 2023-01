Aumento de vagas para obstetrícia foi "muito pequeno e não resolve" carências

Inês Schreck Hoje às 13:24 Facebook

O ministro da Saúde tem apontado o aumento das vagas para formação especializada em ginecologia e obstetrícia como uma das soluções para resolver a carência daqueles especialistas nas maternidades públicas. Mas Diogo Ayres de Campos, o perito que está a colaborar com a tutela na reorganização da rede de saúde materna, entende que "o aumento foi muito pequeno e não vai resolver os problemas, tendo em conta as saídas de médicos" do SNS.

No mapa de vagas para formação de médicos especialistas em 2023, conhecido em outubro do ano passado, abriram 54 vagas em ginecologia e obstetrícia, mais seis do que no ano anterior.

O número tem sido apontado pelo ministro Manuel Pizarro como um dos passos já dados para resolver a grave carência destes especialistas nos hospitais do SNS.