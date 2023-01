Aumento do peso dos exames nacionais divide universidades e politécnicos

Joana Amorim Hoje às 08:54 Facebook

Em discussão a alteração da fórmula de cálculo para acesso ao Superior. CRUP e CCISP defendem período de transição.

Com apresentação pública prevista para este mês, a revisão do sistema de acesso ao Ensino Superior tem atualmente em discussão um possível aumento do peso das notas dos exames nacionais na fórmula de cálculo para efeitos de ingresso. Uma proposta que o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) vê com bons olhos, mas da qual o Conselho Coordenador dos Institutos Superior Politécnicos (CCISP) discorda, temendo uma perda de candidatos. Universidades e politécnicos convergem na necessidade de um período de transição para acautelar as expectativas dos estudantes, nomeadamente dos que já se encontram no Secundário.

Isso mesmo expressam em pareceres já enviados ao Ministério da Ciência e Ensino Superior, que, em meados de dezembro, adiantara ter iniciado a negociação com diversas entidades a 21 de outubro, prevendo apresentar as medidas neste mês. Ao JN, fonte do CRUP informou que, "na generalidade", aquele Conselho "concorda com a proposta do Ministério, nomeadamente no que diz respeito a um maior peso da nota do exame nacional". Dando ainda nota da "questão do prazo de aplicação das possíveis alterações".