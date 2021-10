Aumento dos casos de covid e mais de 1200 recuperados

Sandra Alves Hoje às 14:08, atualizado às 14:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Em 24 horas, três pessoas de 80 ou mais anos morreram devido à covid-19 e 829 casos de infeção foram confirmados. Hospitais voltam a receber doentes infetados mas recuperados são mais 1284.

Portugal regista um total de 18.141 óbitos associados à doença covid-19 e 1.086.280 casos positivos de SARS CoV-2 desde que a primeira infeção foi confirmada no país, em março de 2020. Até agora, 1.037.261 doentes conseguiram recuperar, ou seja, mais 1284 em 24 horas.

As três vítimas mortais que constam do boletim epidemiológico desta terça-feira foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo (duas) e no Norte do país (uma). São dois homens e uma mulher que tinham 80 ou mais anos.

Em relação aos 829 casos diários (na segunda-feira houve 313), é também Lisboa e Vale do Tejo a apresentar o valor mais elevado com 283 infeções, logo seguida das regiões Centro, com 218 positivos, e Norte, com 216 registos. O Algarve soma 48 casos, o Alentejo 39, os Açores 15 e a Madeira 10.

Nos hospitais deram entrada mais 11 doentes infetados, elevando agora o total de hospitalizados para 301. Nos cuidados intensivos há 62 pacientes em estado grave, mais três em 24 horas.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 21.469 contactos, o que significa mais 345 pessoas que têm covid-19 mas estão a recuperar no domicílio ou que tiveram um contacto de risco e estão em isolamento profilático.

PUB

Há 30.878 casos ativos confirmados, menos 458 em relação a segunda-feira.