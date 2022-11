Aumentos das portagens vão até dois euros por viagem

Concessionárias querem atualização acima dos 10%, mas admitem negociar. Governo ainda não decidiu e, para a Antram, é uma subida "incomportável"

Dentro de um mês e meio, as portagens podem sofrer um dos maiores aumentos de sempre. As concessionárias rodoviárias apresentaram ao Governo uma proposta de subida de 10,44%, o que significa aumentos que vão até dois euros por viagem nas autoestradas mais movimentadas. A viagem entre Lisboa e Porto pela A1 até ultrapassa esse valor, pois sobe 2,34 euros se o Governo não travar os aumentos. As concessionárias aceitam negociar.

As empresas que gerem as autoestradas já enviaram as propostas de aumentos para 2023 e o cenário não é animador para os utilizadores. Os contratos de concessão estabelecem que as atualizações têm de ser enviadas ao Governo até 15 de novembro e a eventual negociação decorre até 15 de dezembro, data em que o Governo fixa os preços.