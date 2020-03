Autarca de Matosinhos não vê "justificação" para cerco sanitário no Porto

Ana Correia Costa Hoje às 19:55 Facebook

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, afirmou esta segunda-feira não encontrar "justificação a instauração de um cerco sanitário nos concelhos do Norte do país".

Num comentário divulgado pela Autarquia - e à semelhança dos homólogos de Porto e Gaia -, Luísa Salgueiro não vê necessidade de tal medida, colocada em cima da mesa esta segunda-feira pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, "ainda para mais quando existe já contaminação comunitária, ou seja, não existe um foco da doença".

"As situações que se verificam de falta de respeito pelas regras de isolamento social não têm que ver com a circulação de pessoas de fora do concelho. Proibir essa circulação não vai solucionar o problema", garante a autarca de Matosinhos, acrescentando que no concelho são precisos "cidadãos de outros concelhos para trabalhar, designadamente nos serviços de saúde e no apoio a dependentes".

"Não nos podemos esquecer que Matosinhos tem um dos hospitais de referência da zona Norte, cujo acesso pode estar comprometido com a possibilidade do cerco sanitário. Espero, sinceramente, que estejam a ser equacionadas e ponderadas todas as implicações que podem resultar de uma medida como esta", concluiu Luísa Salgueiro.