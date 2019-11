Autarca de Valongo é candidato à presidência da Federação Distrital do PS Porto

JN Hoje às 10:39 Facebook

O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, anunciou este sábado, num artigo de opinião assinado no "Jornal de Notícias", que é candidato à presidência da Federação Distrital do PS Porto, cargo atualmente ocupado por Manuel Pizarro.

"Portugal precisa que o distrito, a Área Metropolitana e a própria cidade do Porto voltem a ter peso político. O projeto reformista e humanista do Governo do Partido Socialista liderado por António Costa necessita de quem reflita sobre as razões da ação governativa. De quem esteja na linha da frente da sua defesa. E de quem contribua para o seu aperfeiçoamento", começa por escrever o autarca, no artigo que hoje assina na edição impressa e online do JN (leia aqui).

Sublinhando a necessidade de uma Federação "mais agregadora, mais forte, mais preparada e com outra ambição para os desafios do futuro", com uma "liderança coletiva de autarcas da nova geração, autarcas que estão a promover uma vaga de desenvolvimento nas suas comunidades e nos quais as populações confiam", José Manuel Ribeiro diz que "é tempo de virar a página na Federação Distrital do Porto". E apresenta-se, por isso, candidato à "presidência de todos os socialistas do distrito", nas eleições marcadas para os primeiros meses de 2020.

"Queremos uma Federação que se empenhe na dignificação da vida política. Com transparência e em torno dos valores da liberdade, igualdade e solidariedade", remata.