Autarcas criticam ausência de medidas de resposta à inflação no OE

As câmaras municipais e as juntas de freguesia já se pronunciaram sobre a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2023, deixando críticas à ausência de medidas para responder à inflação e elogios ao integral cumprimento da Lei das Finanças Locais. Há, ainda, reparos aos cortes de 5% nos vencimentos dos autarcas, que se mantêm desde a Troika, e à ausência de verbas para o reembolso das despesas das autarquias com a pandemia de covid-19 em 2020 e em 2021.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) estão juntas na crítica à "ausência de medidas no sentido de atenuar os efeitos associados ao aumento dos preços". Os municípios, que chegaram a reunir com o ministro das Finanças, tinham apresentado várias ideias, como a descida do IVA da energia para 6% nas autarquias, mas não foram vertidas na proposta do Governo para o OE 2023.

A ausência de verba para pagar as despesas com a covid-19 que as autarquias tiveram em 2020 e em 2021 - 156 milhões de euros das câmaras - é outro ponto "negativo", afirmam. A ANAFRE lembra até que "o trabalho extraordinário de linha da frente neste combate, reconhecido por todos", não teve "qualquer apoio financeiro". Há, ainda, reparos ao corte de 5% no vencimento dos titulares de cargos políticos que vem desde o tempo da Troika e que se mantém em 2023, de forma "incompreensível e injusta", sublinha a ANMP.