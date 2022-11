Autarcas da Guarda e Trás-os-Montes exigem conhecer gasoduto

Maioria só ouviu falar do projeto da REN rejeitado em 2018. Ambientalistas criticam aposta contínua em energia fóssil.

Os autarcas de Trás-os-Montes e da Guarda exigem conhecer o novo projeto de gasoduto ibérico, acordado entre Portugal, Espanha e França este mês, para saber se vai passar pelos seus territórios. Em 2018, o traçado de uma terceira interligação energética transfronteiriça, proposto pela Redes Energéticas Nacionais (REN) e chumbado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), visava municípios das duas regiões. Com o anúncio do "Corredor de Energia Verde", os presidentes de câmara pedem mais esclarecimentos.