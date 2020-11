Autarcas de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira contra novas medidas "castradoras" da economia

Fernanda Pinto Ontem às 22:28 Facebook

Perante a possibilidade de serem adotadas mais medidas restritivas, os presidentes das câmaras municipais de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira enviaram esta quarta-feira uma carta ao primeiro-ministro, António Costa, em que demonstram "total discordância na aprovação e, consequente, implementação nestes territórios, de medidas ainda mais cerceadoras dos direitos e liberdades individuais das populações e castradoras da atividade económica". Alegam ainda que o número de casos nestes três municípios, apesar de elevado, tem vindo a baixar.

Estes são três dos 28 concelhos com mais de 960 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes, em 14 dias, que deverão ter medidas mais apertadas para conter a pandemia. A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu, esta quarta-feira, que serão aplicadas "medidas mais incisivas", mas não antecipou nenhuma das que deverão ser anunciadas após o próximo Conselho de Ministros.

Num comunicado conjunto, estes três municípios, os primeiros a ter medidas mais apertadas devido à elevada incidência de casos, salientam que têm sido acatadas e implementadas nestes territórios "todas as decisões e orientações emanadas pelo Poder Central", tendo as próprias autarquias avançado com "um conjunto de medidas complementares tendentes ao controlo e combate da propagação desta doença, bem como para mitigação das suas consequências, ao nível económico e social".

"Apesar de nestes concelhos se terem atingido valores alarmantes em matéria de casos positivos covid-19, os mesmos apresentam, na última semana, resultados francamente animadores em matéria de redução de novos casos", defendem os autarcas de Felgueiras, Nuno Fonseca, de Lousada, Pedro Machado e de Paços de Ferreira, Humberto Brito.

Segundo os últimos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, estes são dos concelhos do país com maior incidência cumulativa de casos a 14 dias (de 28 de outubro a 10 de novembro). Paços de Ferreira é o concelho com maior risco de contágio do país, com 3698 casos por 100 mil habitantes, seguindo-se Lousada com 3362 casos por 100 mil habitantes. Mais abaixo mas ainda com um índice acima dos mil casos está Felgueiras, com 1719 casos por 100 mil habitantes.