Autarcas dizem que serra da Estrela "continua viva"

Os autarcas da região da serra da Estrela, que foi atingida pelos incêndios, assumiram, esta quinta-feira, que a região "continua viva, apesar de ter sido muito fragilizada", e desafiaram os portugueses e os estrangeiros a conhecerem o território.

"As pessoas, agora, estão traumatizadas e, com as imagens que viram nas televisões, acham que o território está de negro. Há ainda muito território verde, felizmente. Há muita gastronomia excelente para saborear, há muito vinho ótimo do Dão e não só, da Beira Interior Norte, para beber. E não só. Há paisagem verde, ainda, para observar e sensoriar", disse hoje o presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE).

Luís Tadeu, que também é o presidente da Câmara Municipal de Gouveia, falava aos jornalistas no final de uma reunião com a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, realizada em Manteigas, no distrito da Guarda, com autarcas, entidades de desenvolvimento regional e agentes económicos da região do Parque Natural da Serra da Estrela, para avaliar o impacto dos recentes incêndios florestais, identificar os principais constrangimentos e delinear futuras medidas de prevenção.

Na opinião do presidente da CIM-BSE, é preciso "desmistificar, perante as pessoas que podem estar a pensar" em visitar a região, "mas que perderam a vontade, agora, com o incêndio".

"Nós continuamos cá, continuamos vivos, a nossa serra continua viva, apesar de ter sido muito fragilizada, mas temos muita riqueza para continuar a mostrar. E, sobretudo, temos uma hospitalidade como ninguém. E, por isso, só esperamos que as pessoas nunca percam a vontade de vir conhecer este seu território, que também é delas, sejam nacionais, sejam estrangeiras (...). Nós estamos cá de portas abertas para as receber, e bem receber. Venham elas e serão recebidas de braços abertos", afirmou.

Luís Tadeu referiu que, neste momento, "há muitas urgências", não só na parte da promoção, como em outras áreas.

Sobre a promoção, disse que foi muito abordada na reunião de hoje e que a secretária de Estado Rita Marques "tomou boa nota e que vai colocar como uma das ações fundamentais não só para agora, para o imediato, mas para o curto e médio prazo".

Já o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, disse que o concelho depende do turismo e que os prejuízos são difíceis de quantificar, porque não se consegue perceber quantas pessoas vão deixar de visitar o território.

"Aquilo que nós pretendemos, municípios e Governo, é pôr medidas práticas no terreno, o quanto antes, para que esse efeito nefasto não se faça sentir durante muito tempo e seja apenas agora uma questão de curto prazo", afirmou.

Flávio Massano também disse esperar que o estudo independente responda por que razão um incêndio que esteve em vigilância ativa em Vale de Amoreira tenha sido reativado e tenha destruído mais nove mil hectares.

"As pessoas que aqui vivem merecem o nosso respeito e merecem respostas concretas sobre o porquê, o quando e como é que aconteceu este incêndio", vincou.

No final da reunião, o empresário Luís Veiga, da Covilhã, disse que uma das medidas sugeridas ao Governo foi a possibilidade de as portagens nas autoestradas da região serem suspensas "com efeitos imediatos".

A serra da Estrela foi afetada por um incêndio que deflagrou no dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e que foi dado como dominado no dia 13.

O fogo sofreu uma reativação no dia 15 e foi considerado novamente dominado no dia 17 do mesmo mês, à noite.

As chamas estenderam-se ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, e atingiram ainda o concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

No dia 25, o Governo aprovou a declaração de situação de calamidade para o PNSE, afetado desde julho por fogos, conforme pedido pelos autarcas dos territórios atingidos.

A situação de calamidade foi já publicada em Diário da República e vai vigorar pelo período de um ano, para "efeitos de reposição da normalidade na respetiva área geográfica".