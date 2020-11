Autarcas do Grande Porto unânimes a que seja decretado estado de emergência e recolher obrigatório

Miguel Amorim Hoje às 20:15 Facebook

Os autarcas do distrito do Porto reuniram, esta terça-feira, e mostraram-se favoráveis a que seja decretado o estado de emergência e o recolher obrigatório.

Também decidiram realizar as feiras em todos os municípios, à exceção do Porto, devido a um "problema de obras no Cerco", segundo Marco Martins.

A reunião, em Gondomar e por videoconferência, foi liderada pelo autarca Marco Martins, que é o presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto.

Outra decisão teve a ver com a fixação dos horários de encerramento para os estabelecimentos comerciais, que fecham às 22 horas, enquanto os restaurantes encerrarão às 22.30 horas.