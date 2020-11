Autarcas do Grande Porto querem medidas mais restritivas

Hermana Cruz Hoje às 07:41 Facebook

Presidentes de Câmara querem ir mais além e reclamam poderes para aplicar medidas restritivas na sua região.

Os presidentes de Câmara concordam, em geral, com as medidas que entram em vigor amanhã. A principal ressalva era a proibição de feiras, mas o Governo já recuou (ver mais noticiário da página 7). Os autarcas reclamam ainda mais restrições e poderes para aplicar as medidas, de preferência numa escala supramunicipal. Os 18 autarcas do Porto reúnem-se hoje para uniformizar no distrito medidas como horários.

"Não faz qualquer sentido fazer este combate a uma escala municipal e depois os presidentes de Câmara não terem qualquer competência", vinca o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, referindo que concorda com todas as medidas. "São medidas equilibradas para a situação", reforça o autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa.