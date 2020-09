Autarcas do Vale do Sousa sentem-se discriminados sem redução de portagens

Mónica Ferreira Hoje às 17:54 Facebook

A Associação de Municípios do Vale do Sousa, que integra os municípios de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, manifestou desagrado pelo facto de o Governo ter anunciado a redução das portagens da A41, deixando de fora a A42 e a A4, vias que servem o território e que fazem a ligação à Área Metropolitana do Porto e ao interior do distrito.

Segundo aquela entidade, os autarcas da região do Vale do Sousa não colocam em causa "a bondade" da medida, mas "consideram completamente injustificável o tratamento discriminatório, a concretizar-se, de não abranger a A42 e a A4".

A redução das portagens na A4 já foi solicitada no início deste ano ao Governo, por Humberto Brito, presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale do Sousa (VALSOUSA) e autarca do concelho de Paços de Ferreira. Em carta dirigida ao primeiro-ministro, foi expresso o desagrado dos seis autarcas do Vale do Sousa perante o anúncio de que a A42 e A4, "que servem esta sub-região, onde reside mais de meio milhão de habitantes", não estavam contempladas com a descida de preços anunciada pela Ministra da Coesão Territorial.

Assim, "reiterando a solidariedade com os autarcas e populações abrangidos pela A41", o presidente da VALSOUSA, reivindica "igualdade de tratamento em relação à A42 e A4". E relembra "o esforço e o contributo das empresas desta região para o fortalecimento do PIB nacional e para o setor das exportações", que têm nestas vias "o principal eixo de circulação de mercadorias, porta de entrada e saída de produtos, em direção ao Grande Porto, ao Norte e Sul do País e à Europa, ainda por cima agora com os desafios decorrentes do impacto da pandemia da Covid-19 que estamos a viver".

"Os autarcas da VALSOUSA esperam que o Governo possa corrigir esta situação, no sentido de que, se não for possível concretizar a desejável isenção de portagens, pelo menos seja dado igual tratamento quanto à redução de portagens nas autoestradas A42 e A4, pois só dessa forma será promovida a coesão territorial da nossa região e do país", remata a Associação de Municípios do Vale do Sousa.