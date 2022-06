Autarcas pedem estudo para ajustar verba na descentralização

As câmaras de Matosinhos, Vila do Conde e Trofa pediram estudos do impacto financeiro da delegação de novas competências. O socialista Vítor Costa, autarca de Vila do Conde, adiantou ao JN "um défice de 1,3 milhões de euros" no valor a transferir pela Administração Central face aos gastos, com base em resultados preliminares. E ainda "não projetam na totalidade o enorme aumento" nas refeições escolares, cujo concurso não terminou, ressalvou, crendo que "o Governo será sensível" e reforçará as verbas.

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, também recorreu à Universidade do Minho para uma avaliação independente e admitiu ao JN que os estudos pedidos pelos autarcas servirão para sustentar "os ajustes que sejam necessários", junto da tutela.

Os três autarcas recorreram à Universidade do Minho, que já fez o estudo encomendado pelo Porto, no qual Rui Moreira sustentou a sua contestação à transferência de novas competências, que teve como desfecho a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), presidida por Luísa Salgueiro.