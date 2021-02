Autarcas porta a porta para que ninguém fique por vacinar

Sandra Freitas Hoje às 14:13 Facebook

A pensar nos idosos acamados, sem retaguarda familiar, isolados, sem transportes e até mesmo sem telemóvel ou capacidade de ler as mensagens para agendamento da vacinação, há dezenas de autarquias, juntas de freguesia e agrupamentos de centros de saúde a fazerem das tripas coração para que ninguém fique excluído do processo de imunização contra a covid-19.

Ir buscar os idosos a casa para os levar até aos centros de vacinação - muitos deles em pavilhões, nos centros das cidades -, tem sido uma das medidas mais comuns adotadas por municípios do Norte ao Sul do país. Em alguns casos, são os próprios autarcas que estão a dar o corpo às balas, outros disponibilizam autocarros ou fazem acordos com empresas de táxi.

Há quem tenha criado "call centers" para fazer o agendamento da vacinação, mas também instituições e juntas de freguesia prontas para ir bater às portas de utentes que não têm meios de comunicação ou apresentam moradas já desatualizadas nos registos do centro de saúde. Desde que se iniciou o processo de vacinação para idosos com 80 ou mais anos e para pessoas acima dos 50 anos com doenças graves, o Ministério da Saúde diz que foram enviadas 4336 mensagens de agendamento, mas apenas metade das pessoas (2288) respondeu.