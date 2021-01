Autarcas querem que populações decidam separação de freguesias

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 07:53 Facebook

Associação Nacional de Municípios é contra critérios "limitadores" e exige ver as populações a decidir.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) deu parecer desfavorável à proposta de lei do Governo que visa permitir reverter a fusão de freguesias. A associação considera que a obrigatoriedade de vários critérios - como a oferta de serviços ou a área territorial - torna o modelo "limitador", defendendo que a "vontade política" das populações deveria bastar para reverter a reforma de 2013. O tema vai ao Parlamento no dia 29.

No parecer, a que o JN teve acesso, a ANMP refere que a exigência de maioria qualificada nas Assembleias de Freguesia envolvidas cria um "obstáculo considerável" à criação e reversão de fusões de freguesias. As dificuldades são reforçadas, prossegue a associação, pela obrigatoriedade do cumprimento "de todos os critérios elencados na lei".