Autarcas recusam aluguer coercivo e suspensão de AL em todo o concelho

A proposta de lei do Governo, que dá corpo a várias medidas do pacote Mais Habitação, será debatida, agora, na especialidade no Parlamento, depois da aprovação na generalidade só com os votos dos socialistas. E já começaram a chegar pareceres de várias entidades à Assembleia da República.

Se os municípios recusam que o arrendamento forçado e a suspensão de licenças de alojamento local se aplique em todo o território do concelho, já a Ordem dos Engenheiros Técnicos quer que o Estado entregue os prédios sem dono às juntas e às câmaras, cumprindo o que o Código Civil já prevê.

ANMP

Aluguer coercivo só onde há pressão

O arrendamento coercivo de habitações privadas devolutas só deveria ser aplicado nas áreas de pressão urbanística, previamente definidas e aprovadas pelos órgãos municipais. A posição é defendida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que rejeita que a medida possa ser aplicada na totalidade do território dos concelhos do Litoral (recorde-se que esta medida não pode ser usada nos territórios de baixa densidade, que, no essencial, correspondem a municípios do Interior). Os autarcas recusam sanções, caso não usem o mecanismo. A proposta de lei do Governo prevê uma punição: impede as câmaras de aplicarem taxas agravadas de IMI, se não procederem ao arrendamento coercivo de casas vazias há mais de dois anos. Ora, quanto à suspensão automática de novas licenças de alojamento local em apartamentos, os autarcas propõem a mesma receita. A suspensão não deve vigorar em todo o território municipal, mas sim nas áreas de pressão urbanística.