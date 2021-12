Autarcas resistem à descentralização de competências na Saúde e Educação

Carla Soares com Delfim Machado Hoje às 08:11 Facebook

A transferência de competências para os municípios, obrigatória até 31 de março, está a dividir os autarcas.

Os sociais-democratas pedem ao Governo que adie até final de 2022, argumentando com o chumbo do Orçamento do Estado (OE) que previa 832 milhões para financiar o processo a partir de abril. Pelo contrário, Eduardo Vítor Rodrigues (PS), líder do Conselho Metropolitano do Porto, disse, ao JN, que a ministra Alexandra Leitão garantiu que as verbas serão transferidas, mesmo sem OE pelos institutos de gestão financeira. Porém, muitas câmaras continuam a resistir: na Educação, só 98 municípios aceitaram novas atribuições, na Saúde 20 estão a exercê-las e ainda não foi transferida qualquer verba na Ação Social (ler texto ao lado).

"O que a ministra garantiu nos contactos que fizemos foi que, apesar de não haver OE, a gestão em duodécimos permitirá o pagamento através dos institutos de gestão financeira sectoriais a partir de abril", explicou Eduardo Vítor Rodrigues. Espera que esta garantia "esteja consensualizada com o Ministério das Finanças" e diz que irá reunir-se com o Governo, juntamente com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, logo após a tomada de posse de Luísa Salgueiro. Questionado pelo JN sobre os prazos, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública não quis comentar.