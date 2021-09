Autarcas têm eleições com mais 1,3 mil milhões no orçamento

Alexandra Figueira Hoje às 21:23 Facebook

Poder local geria 7,3 mil milhões no ano anterior às últimas autárquicas. Mais transferências do Estado e receitas de impostos justificam subida.

O poder local vai a votos com mais 1,3 mil milhões de euros nos cofres do que tinha nas últimas autárquicas. O crescimento deve-se sobretudo à subida das transferências do Orçamento do Estado, através da Lei das Finanças Locais, e da ao aumento das receitas dos impostos, sobretudo o que incide sobre a compra e venda de imóveis.

Em 2020, o conjunto do poder local (câmaras municipais e juntas de freguesia), somavam um orçamento de 8,655 mil milhões de euros; em 2016, ano anterior às últimas autárquicas, era de 7,317 mil milhões, indicam os dados da execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento.