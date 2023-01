Autarquias duplicaram habitação social nos últimos 30 anos

Casas que são propriedade das autarquias duplicaram, atenuando a redução do parque público, que só pesa 2%.

Num parque público residual que representa apenas 2% do alojamento no país, a redução geral das últimas décadas é atenuada pelo aumento das habitações que são propriedade das autarquias locais. Em 30 anos, mais do que duplicaram, enquanto os alojamentos familiares que são do Estado têm caído sucessivamente. Quando se agrava a falta de casas e disparam os preços, o Governo leva hoje ao Parlamento o seu programa nacional de habitação. Porém, proprietários, inquilinos e construtores garantem que não chega para resolver os problemas, reclamando o envolvimento dos privados.

Com base nos últimos Censos, os alojamentos que são propriedade do Estado, de empresas públicas, institutos públicos autónomos e instituições sem fins lucrativos rondam os 32 mil. São menos 65% (quase dois terços) do que em 1991, quando eram quase 91 mil.