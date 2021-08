Autárquicas 2021: Candidatos apostam em ações ao ar livre e nas redes sociais

Hermana Cruz Hoje às 10:50 Facebook

Pandemia faz candidaturas redefinirem atividades de campanha para conseguirem cumprir as regras de saúde pública. Cartazes e panfletos no correio voltam a ser opção.

A pandemia fez as candidaturas autárquicas alterarem as suas atividades de campanha eleitoral. A maioria vai apostar sobretudo em ações ao ar livre e nas redes sociais. As arruadas estão afastadas. As comitivas reduzidas ao mínimo. E, ao contrário do que vinha a acontecer, reforçou-se a aposta em cartazes e na distribuição de panfletos pelas caixas do correio.

O Porto é um exemplo do que se passa no país. O candidato social-democrata, Vladimiro Feliz, foi o primeiro a saltar para o terreno. Uma medida imediata foi recusar qualquer sede física. "Não queremos pessoas em salas, em ambientes fechados", justifica o diretor de campanha, Tiago Mota Costa, referindo que se transformou um autocarro aberto numa sede móvel.