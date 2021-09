Autárquicas: cartazes fora da caixa mas dentro das regras

Carla Soares Hoje às 07:51 Facebook

Campanhas autárquicas têm mais autonomia. Porém, seguem orientações dos partidos e despesa com cartazes vai até 25% da subvenção. PSD controla despesa e propaganda e PS adianta verba sob critérios claros.

Candidatos de pernas para o ar, isolados ou todos ao monte no mesmo outdoor, mensagens fora da caixa, ao estilo de James Bond, com humor ou mesmo de repúdio pelo cartaz vandalizado. Há de tudo nestas autárquicas, com as candidaturas a dar largas à criatividade, mas sem se esticarem nos limites legais ou nas orientações dos partidos e movimentos, uns mais intervenientes do que outros, como o PSD. Tanto nos outdoors, cujo aluguer custa cerca de 52 euros por mês para um 8x3, como nos cartazes e múpis, puxam a brasa à sua sardinha ou, neste caso, ao produto e à vivência do concelho. Até há pipetas e canivetes entre os brindes.