Autárquicas: Independentes com melhores resultados e menos candidatos

Desde 2013 que não para de diminuir o número de candidaturas independentes. Ainda assim, são cada vez mais os eleitos sem qualquer filiação partidária. Nas eleições de 26 de setembro, concorrem 66 candidatos de grupos de cidadãos, menos 23 do que há oito anos. No total, contam gastar 2,6 milhões de euros com a campanha eleitoral. A mais cara é a do autarca portuense, Rui Moreira.

Segundo os orçamentos entregues no Tribunal Constitucional, concorrem às autárquicas de setembro 66 candidaturas independentes, que tentam conquistar um total de 64 câmaras municipais de todos os pontos do país, incluindo regiões autónomas.