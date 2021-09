Autárquicas: Lideranças à Direita numa prova de sobrevivência

Hermana Cruz Hoje às 08:46 Facebook

Resultado eleitoral pode ditar a queda dos dirigentes no PSD e no CDS/PP. Restantes partidos pensam em 2023.

Uma prova de sobrevivência para uns e uma rampa de lançamento rumo às legislativas para outros. Há muito que não estava tanto em jogo numas autárquicas. É que, se no PS só um terramoto poderia beliscar António Costa, no Centro-Direita duas lideranças estão em risco: as de Rui Rio (PSD) e de Francisco Rodrigues dos Santos (CDS/PP). Nos restantes partidos procura-se ganhar força negocial para o Orçamento, mas sobretudo um impulso rumo a 2023.