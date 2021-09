Autárquicas: lideranças também vão a votos

Carla Soares Hoje às 14:28 Facebook

Campanha oficial arranca esta terça-feira e terá uma forte presença dos líderes que terão de prestar contas internamente.

Com o arranque da campanha, que decorre entre esta terça-feira e dia 24, os líderes intensificam a sua presença com metas bem definidas, mas não se comprometem demasiado quando também estão sob escrutínio. As atenções viram-se para Rui Rio: na recandidatura ao PSD, destacou as autárquicas como as eleições "mais importantes para a implantação do partido". Mais cauteloso, diz hoje que os resultados de Lisboa e Porto não ditarão o futuro da liderança. Também o CDS tem uma prova de fogo. E as esquerdas medem forças em vésperas de um novo orçamento.