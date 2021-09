Autárquicas: Todos contra um no Porto com Costa pelo meio

Carla Soares Hoje às 15:20 Facebook

Rui Moreira foi alvo comum dos adversários, mas Oposição disputa entre si lugares na vereação. Candidato independente virou-se sobretudo contra António Costa e ministros pelo "ar salazarento de chapelada".

Foi uma campanha recheada de polémicas. O caso Selminho, que envolve Rui Moreira, acabou por ser pouco explorado, mas outras controvérsias marcaram especialmente a batalha autárquica no Porto, com o independente a apostar no ataque a António Costa e aos ministros que se multiplicaram em ações ao lado de Tiago Barbosa Ribeiro.

Moreira criticou "o ar salazarento de chapelada" e, por sua vez, foi alvo de denúncias por propaganda indevida, com o PSD a recorrer à Comissão Nacional de Eleições (CNE). E o Porto também foi palco para Rui Rio criticar "as rajadas de metralhadora" de Costa por usar a bazuca.