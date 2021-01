Autárquicas vistas como prova de fogo para futuro do CDS

Hermana Cruz Hoje às 09:12 Facebook

Especialistas atribuem ao Chega e à Iniciativa Liberal a causa da descida dos centristas na última sondagem.

O CDS-PP está em risco de vir a lutar pela sua sobrevivência, caso se confirmem os resultados descendentes nas sondagens. É o que consideram especialistas em Ciência Política, que atribuem a queda do CDS-PP à reorganização da Direita, fruto do aparecimento do Chega e da Iniciativa Liberal (IL). As eleições autárquicas serão importantes para o futuro de um partido que sempre pertenceu ao arco da governação.