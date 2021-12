Autoagendamento para crianças de nove anos já está disponível

JN Hoje às 16:21 Facebook

O autoagendamento para a vacinação das crianças de nove anos já abriu, dois dias depois de estar disponível o pedido para as de 10 e 11 anos.

A opção de vacinar as crianças de 10 e 11 anos está disponível desde o final do dia de segunda-feira, no Portal de Agendamento Online, que permite pedir o agendamento da vacinação para o local e a data mais convenientes. Até as 13.30 horas de terça-feira, havia 27 mil pedidos de agendamento

A vacinação contra a covid-19 de crianças vai decorrer nos dias 18 e 19 de dezembro.

De acordo com o calendário apresentado pelo Governo para a vacinação de crianças, de 6 a 9 de janeiro serão vacinadas as que têm entre nove e sete anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para vacinar o grupo dos seis e sete anos, enquanto a 22 e 23 serão vacinadas as de cinco anos. Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que ficará o esquema vacinal completo para esta faixa etária, que o Governo calcula em mais de 600 mil crianças.

As crianças com comorbilidades têm prioridade, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando dirigir-se aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

O portal mantém ainda a possibilidade de agendar a dose de reforço contra a covid-19 para os cidadãos com 65 ou mais anos e a modalidade "Casa Aberta" continua disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos.