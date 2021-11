Autoagendamento para maiores de 70 anos já está disponível

Joana Amorim Hoje às 15:33 Facebook

O autoagendamento de vacinação contra a gripe e de reforço contra a covid para maiores de 70 anos de idade já está disponível no portal covid-19 da Direção Geral da Saúde (DGS).

Também nesta segunda-feira, recorde-se, teve início a modalidade casa aberta para maiores de 80 anos, permitindo a quem ainda não foi imunizado apresentar-se num centro de vacinação para toma das referidas inoculações.

Explique-se que através do autoagendamento os utentes podem marcar a administração das duas vacinas em simultâneo. Sendo que, explica a DGS, "no centro de vacinação o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas". Opção está também válida para a casa aberta, aconselhando-se a consulta prévia do horário e a deslocação ao centro de vacinação, "sempre que possível", nos períodos da tarde.

Recorde-se que a DGS anunciou, no passado fim de semana, que o processo de vacinação contra a gripe e a dose de reforço contra a covid iria "acelerar" a partir desta segunda-feira. Em comunicado, revelaram estarem agendadas para esta semana cerca de 350 mil imunizações contra a gripe. Sendo que, até ao momento, foram administradas 811 mil doses, 271 mil das quais nas farmácias, na modalidade de venda ao público.

A DGS adiantou, ainda, que dos 1,5 milhões de utentes elegíveis para dose de reforço contra a covid até meados de dezembro, "cerca de 840 mil" encontravam-se elegíveis no passado domingo, dos quais 351 mil haviam já sido imunizados. Do remanescente, precisa, "mais de 35 mil estão já agendadas para os próximos dias".

Neste momento, apenas são elegíveis para reforço as pessoas com mais de 65 anos que já completaram o esquema vacinal há pelo menos 180 dias. Acrescem ainda, independentemente da idade, os utentes imunodeprimidos.