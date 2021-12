Autoagendamento para pessoas com 55 ou mais anos abre amanhã

JN Hoje às 19:43 Facebook

Pessoas com 55 anos ou mais vão poder autoagendar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 já esta quinta-feira,

Segundo um comunicado, na quinta-feira, vai ficar disponível o autoagendamento para pessoas com 55 ou mais anos para a vacinação com dose de reforço contra a covid-19 no portal da DGS.

Vai estar também disponível a modalidade "Casa Aberta" para a administração de doses de reforço e/ou contra a gripe a pessoas elegíveis com 63 ou mais anos e para as pessoas com 40 ou mais anos vacinadas com a Janssen.

Recorde-se que os centros de vacinação estarão encerrados nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, bem como nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.