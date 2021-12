Autoagendamento para vacinação de crianças já abriu mas com falhas

JN/Agências Hoje às 20:43 Facebook

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 ficou disponível cerca das 20 horas desta segunda-feira, mas há registo de falhas que impedem a marcação das inoculações para o próximo fim de semana.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

A decisão de vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas da Pfizer, na versão pediátrica.