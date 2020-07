Autocarros low-cost dentro de Portugal arrancam hoje

Pedro Emanuel Santos Hoje às 08:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Empresa já tinha percursos internacionais. Mais de 200 viagens internas por semana estão agora disponíveis.

Arrancam esta quinta-feira as operações da primeira rede de autocarros de baixo custo com percursos (partida e destino) dentro do país. A empresa alemã FlixBus é a responsável pela entrada no mercado destas novas modalidades de viagem, que vão ligar, numa fase inicial, as cidades do Porto, Lisboa, Aveiro, Coimbra, Guimarães, Figueira da Foz, Fátima, Faro e Albufeira, num total de 230 viagens semanais disponíveis.

Os preços praticados variam entre os 2,99 euros, na ligação entre Porto e Coimbra, e os 14,99 euros, entre Porto e Faro. Viajar entre o Porto e Lisboa, por exemplo, custará a partir de 5,99 euros.