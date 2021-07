Autonomia local acima da média mas capacidade de ação é inferior

Carla Soares Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal está acima da média na autonomia local, em contexto europeu. Porém, no que toca especificamente à capacidade de intervenção essa autonomia é inferior. Quanto à dimensão dos municípios portugueses, estes também ultrapassam a média.

Uma análise feita por Miguel Ângelo Vilela Rodrigues, diretor do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho, centra-se na comparação das autarquias no contexto de 39 países europeus e entre estados-membros da União Europeia (UE).

Em causa está o Índice de Autonomia Local. Mede dimensões que visam aferir o efetivo poder decisório dos municípios. O "Local Autonomy Index" (LAI), que será atualizado no fim do ano, inclui dimensões financeiras, administrativas, legais e de capacidade de ação política, numa escala de 0-33 pontos, explicou o investigador, que se baseou nos últimos dados disponíveis para traçar ao JN um perfil dos municípios.