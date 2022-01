Autópsia de criança de seis anos concluída mas exige exames complementares

Sofia Cristino Hoje às 22:02 Facebook

Instituto de Medicina Legal confirmou ao JN que são necessários exames complementares, cujos resultados deverão ser conhecidos dentro de um mês.

A autópsia à criança de seis anos que morreu, no domingo, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está concluída. O resultado só deverá, porém, ser conhecido daqui a um mês uma vez que vão ser realizados exames complementares de anatomia patológica e toxicologia, avançou ao JN Eugénia Cunha, diretora da Delegação Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. O menino, com teste positivo à covid-19 e uma dose da vacina, deu entrada no hospital no sábado passado com paragem cardiorespiratória.