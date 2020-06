Autoridade de Segurança Rodoviária teme mais acidentes

Hermana Cruz Hoje às 11:29 Facebook

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lançou, esta sexta-feira, uma campanha que visa sensibilizar as pessoas para a necessidade de regressarem à estrada, em segurança, depois do confinamento. A campanha chama-se "E se a estrada falasse? e visa combater o risco do aumento de acidentes"

Com a campanha "E se a Estrada falasse?", a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANS) pretende mostrar aos portugueses que "se todos cumprirmos as regras de segurança rodoviária podemos evitar a sinistralidade rodoviária".

"Nos primeiros cinco meses do ano, o número de mortos nas estradas portuguesas diminuiu 33% face ao período homologo. Ainda assim foram 131 vidas que se perderam, 131 pessoas que partiram cedo demais. Também o número de acidentes com vítimas diminuiu 33% totalizando 9.235. Podemos fazer mais e melhor. A luta contra a sinistralidade rodoviária pode ser realizada com sucesso e depende do comportamento de todos nós", aponta a ANS, num comunicado a propósito da campanha que arranca esta sexta-feira.

Lembrando que o desconfinamento vai levar obviamente a um "aumento do número de veículos a circular nas estradas", a ANS teme que isso "potencie um aumento da sinistralidade rodoviária".

"Torna-se assim necessário alertar os cidadãos para que, na hora de voltar à estrada, mantenham a responsabilidade que demonstraram quando lhes foi pedido que ficassem em casa para proteger os outros, fazendo a sua parte para que a circulação seja feita em segurança", conclui a ANS, revelando que a campanha vai manter-se na estrada até ao próximo dia 22.