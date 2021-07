Autoridade manda atracar pesqueiro com casos de covid

António Soares e Zulay Costa Hoje às 22:12 Facebook

É o segundo navio fábrica de Aveiro a ter de receber assistência no Canadá. Famílias queixaram-se de armador.

O navio Santa Cristina, de Aveiro, que pescava ao largo do Canadá, está a dirigir-se para o porto de St. John"s. Terá casos de covid-19 entre os tripulantes. O navio, de acordo com o site marinetraffic.com, saiu do porto de Aveiro a 22 de junho e está a aproximar-se do porto de St. John"s. Fonte oficial do Ministério da Saúde adiantou ao JN que o ""Santa Cristina" recebeu uma determinação da autoridade de Saúde para arribar ao porto mais próximo".