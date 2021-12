Autoridade marítima alerta para agravamento do estado do mar entre terça e sexta-feira

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha alertaram esta segunda-feira para o agravamento do estado do mar entre terça e sexta-feira em Portugal continental, onde as ondas poderão atingir os 12 metros de altura.

O agravamento da agitação marítima, esperado entre as 18 horas de terça-feira e as 6 horas de sexta-feira, é caracterizado por "uma ondulação proveniente do quadrante noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os oito metros e uma altura máxima de 12 metros, com período médio a variar entre os 14 e os 18 segundos em toda a costa oeste de Portugal continental", refere informação divulgada pela AMN.

São ainda esperados ventos com intensidade média superior a 74 quilómetros por hora, podendo ocorrer rajadas superiores a 120 quilómetros por hora, provenientes do quadrante noroeste, adianta o portal da AMN.

Face ao agravamento das condições do mar, a AMN e a Marinha desaconselham os passeios junto ao mar e a pesca lúdica, "em especial junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas", e recomendam o reforço da amarração de embarcações.