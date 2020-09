Cuidado junto à costa: prevê-se subida abrupta do nível do mar

JN/Agências Ontem às 22:40 Facebook

A Autoridade Marítima Nacional alertou para uma subida abrupta do nível médio do mar ao longo da costa do continente, como aconteceu esta sexta-feira e pode repetir-se no fim de semana e provocar inundações.

Em comunicado a Autoridade Marítima diz que são possíveis inundações, "particularmente nas regiões expostas à agitação marítima, podendo a água alcançar, num curto espaço de tempo, zonas aparentemente seguras".

O fenómeno, observado nas últimas horas, especialmente na costa do Algarve, ao longo da marginal de Cascais e Ribeira das Naus, em Lisboa, é "natural e comum", nesta época do ano, diz também a Autoridade Marítima Nacional.

Resulta, explica, da combinação das marés vivas equinociais (as maiores do ano) "com um efeito de empilhamento (acumulação) das massas de água oceânicas junto à costa por ação de vento e agitação marítima forte provenientes de sudoeste".

É expectável, diz-se no comunicado, que o efeito se repita durante o fim de semana, nos períodos coincidentes com a preia-mar, e que se dissipe a partir de segunda-feira, com o fim do período das marés vivas equinociais.

A Autoridade Marítima Nacional recomenda à população que "assuma uma postura preventiva" junto à costa, nas praias e em zonas expostas à agitação marítima.