Autoridades impotentes para travar crimes financeiros online

Anúncios em vídeos, jogos e redes sociais aliciam vítimas para investimentos milionários em forex ou criptomoedas.

O cibercrime disparou durante a pandemia e ainda não abrandou: só na primeira metade deste ano, a Procuradoria-Geral da República (PGR) já recebeu 594 denúncias, mais do que em todo o ano passado (544) e quase o triplo das registadas em 2019 (193). Entre os diversos tipos de crime, segundo a PGR, as burlas com criptomoedas, forex e outros ativos financeiros têm tido uma "enorme expansão". Como não há regulação desse tipo de ativos, nem o Banco de Portugal (BdP), nem a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) intervêm. Os criminosos escondem-se atrás de computadores espalhados por todo o mundo e não são condenados.