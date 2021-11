AUTOvoucher já chegou a meio milhão de contribuintes

Erika Nunes Hoje às 08:43 Facebook

O apoio ao combustível do Governo, por via do reembolso de cinco euros mensais, já chegou a quase meio milhão de pessoas. O AUTOvoucher arrancou no dia 10 e, desde então, foram pagos 489 mil reembolsos, no valor global de 2,4 milhões de euros.

No entanto, o instrumento de limitação das margens máximas de comercialização para os combustíveis simples, que é lei desde o passado dia 21 de outubro, continua à espera da regulamentação para ser aplicado. O regulamento está a ser elaborado pela ERSE.

O lançamento do programa de reembolso dos gastos nos 3030 postos de combustível aderentes impulsionou as inscrições na plataforma IVAucher. Cerca de 25% dos 1,27 milhões de consumidores que aderiram à plataforma só se registaram após o lançamento do AUTOvoucher pelo Governo. Em apenas dez dias, até à passada sexta-feira, o AUTOvoucher já tinha feito reembolsos de cinco euros a 489 mil contribuintes que realizaram despesa num dos 3030 postos de combustível aderentes.