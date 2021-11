"Autovoucher": veja a lista dos postos de abastecimento de combustíveis aderentes

JN Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 1800 comerciantes aderiram à iniciativa do governo que vai devolver cinco euros por mês em compras a cada contribuinte registado no "IVaucher".

Já foi publicada a lista de quase 1800 postos de combustível onde vai ser possível acumular compras para receber o reembolso mensal de cinco euros por contribuinte.

A listagem - que pode ser consultada aqui - pode ser atualizada, pelo que os comerciantes ainda poderão aderir, e representa porventura mais do que um posto de abastecimento, uma vez que a inscrição no programa também é por número de contribuinte de cada empresa, podendo a mesma possuir mais do que um posto.

Cada um desses postos deverá publicitar a adesão à iniciativa através de um selo "Autovoucher".

Segundo fonte do Ministério das Finanças, o número de postos inscritos representa "cerca de dois terços dos postos de combustível do Continente e Regiões Autónomas, estando já assegurada uma cobertura na esmagadora maioria dos concelhos".

A partir da próxima quarta-feira e até março de 2022, os consumidores vão poder utilizar o desconto "Autovoucher", que corresponde a cinco euros em cada 50 euros de consumo nos postos de combustível. A medida é a resposta do Governo aos aumentos do preço dos combustíveis, que se têm verificado nas últimas semanas.