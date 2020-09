Avança contratação de 900 técnicos para apoio às escolas

C.S. Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Educação anunciou esta quarta-feira ter aprovado 664 candidaturas de planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, dando luz verde à contratação de 900 técnicos especializados para apoio ao desenvolvimento destas iniciativas.

Os planos abrangidos enquadram-se nas medidas de apoio ao acompanhamento dos alunos no regresso às aulas presenciais. Visam o acolhimento dos alunos, o reforço das aprendizagens, a dinamização de atividades promotoras de bem-estar psicológico, o fomento de competências sociais e a interação com a comunidade, explica o Ministério num comunicado.

As candidaturas foram avaliadas pela Estrutura de Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e foram apresentadas medidas de "âmbito bastante diverso, incluindo intervenção comunitária, adesão a projetos que visam a erradicação do bullying, promoção de competências socioemocionais, desenvolvimento de confiança e gosto pela escola através da arte, entre muitas outras", destaca ainda o Governo.

Psicólogos em maioria

Além disso, o Ministério da Educação refere que desta multiplicidade de medidas resulta a atribuição às escolas da capacidade de contratação de técnicos de áreas de especialidade diferentes: psicólogos educacionais e sociais (que representam a maioria das propostas apresentadas), mediadores sociais, assistentes sociais, terapeutas da fala, educadores sociais, mediadores, artistas residentes, técnicos de informática, terapeutas ocupacionais ou animadores socioculturais.

"Privilegia-se, assim, a abordagem multidisciplinar e comunitária que permite uma intervenção educativa de apoio à criação de condições pessoais e sociais para o regresso saudável à escola. O Ministério da Educação reconhece às escolas a enorme capacidade de criação e desenvolvimento destes planos", acrescenta o comunicado.