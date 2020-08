Avante é notícia no The New York Times: "Partido Comunista Português recebe OK"

JN Hoje às 21:39 Facebook

"Partido Comunista Português recebe OK para evento com 16500 pessoas". Este é o título de uma notícia publicada esta segunda-feira no jornal norte-americano "The New York Times", em referência à realização da Festa do Avante.

A notícia refere que a autorização da lotação máxima de 16500 pessoas para a festa do PCP tem um número "anormalmente alto para ajuntamentos na Europa durante a pandemia de coronavírus". O texto, assinado pela agência Associated Press, foi publicado em vários jornais internacionais.

"A autorização provocou protestos porque as autoridades reduziram durante meses o número de pessoas permitidas em outros eventos públicos, forçando o cancelamento de muitos deles", pode ler-se na notícia.

No texto é também assinalado que o anúncio surge quando "o governo de centro-esquerda Socialista está à procura de apoio político de outros partidos, incluindo os comunistas, para o orçamento de 2021".

A notícia refere ainda que a diretora-Geral de Saúde lembrou que "há um risco real que, durante o evento, pessoas infetadas com e sem sintomas podem circular pelo recinto" e que a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que as regras "foram bem pensadas".