Avaria telefónica limitou chamadas do INEM

Uma avaria provocou, esta manhã de quinta-feira, constrangimentos nas centrais telefónicas do INEM. Durante cerca de uma hora, os operadores ficaram impossibilitados de contactar com os meios no terreno e vice-versa por telemóvel, sendo obrigados a recorrer aos rádios da rede Siresp.

Chegou a haver 55 chamadas em espera para acionamento de meios, denunciou, ao JN, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

Contactado pelo JN, fonte oficial do INEM informou que a situação se deveu a uma falha na rede Vodafone, que durou cerca de uma hora, mas já foi totalmente resolvida.