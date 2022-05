AVC e covid foram as principais causas de morte em 2020

Joana Amorim Hoje às 13:09 Facebook

Norte com 46% dos óbitos por covid. Óbitos devido a tumores e enfartes diminuíram face ao ano anterior.

As doenças do aparelho circulatório continuam a estar na origem do maior número de óbitos no nosso país. Destacando-se as mortes por Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) que, em 2020, responderam por 11439 óbitos, numa subida de 4,2% face ao ano anterior. No primeiro ano pandémico, os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) colocam a covid como a segunda causa de morte, com 7125 óbitos, 46% dos quais no Norte.

Analisando os dados das mortes por doenças cerebrovasculares, 2020 interrompe a descida de óbitos por AVC que se observava desde 2013, com mais 464 mortes face a 2019. Num ano em que, como o JN noticiou na altura, os centros de orientação de doentes urgentes do INEM acionaram mais vezes a via verde do AVC e os doentes demoraram mais tempo a pedir socorro, adiamento este mais visível na primeira vaga, em março. Em termos relativos, o peso das mortes por AVC no total de óbitos passou dos 13,6%, em 2010, para 9,2%, em 2020, nota o INE. Mortalidade esta que impactou mais nas mulheres e nas faixas etárias superiores.